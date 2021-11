Stand: 20.11.2021 13:53 Uhr Mit 1,7 Promille im Ford Mustang von der Straße abgekommen

Ein schwerer Unfall hat in der Nacht zu Sonnabend die Polizei in Delmenhorst beschäftigt. Eine 35-Jährige aus Stuhr (Landkreis Diepholz) war gegen 3 Uhr in ihrem Ford Mustang GT in Harpstedt-Kirchseelte (Landkreis Oldenburg) in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Den Schaden am 440 PS-starken Pkw schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

