"Mist gebaut": Högels vermutlich letzter Tag als Zeuge Stand: 07.04.2022 13:08 Uhr Am siebten Verhandlungstag in Folge ist der verurteilte Patientenmörder Niels Högel im Prozess gegen frühere Klinikvorgesetzte als Zeuge befragt worden.

Der 45-Jährige schilderte dabei am Donnerstag vor dem Landgericht Oldenburg Details seiner Taten in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Er berichtete über ein Gespräch mit einem Kollegen in Oldenburg, mit dem er eng befreundet gewesen sei. Er habe diesem Kollegen erzählt, dass er "Mist gebaut" und Dinge getan habe, die er nicht hätte tun dürfen. Gemeinsam hätten sie seinen Spind in der Klinik ausgeräumt. Dort befanden sich laut Högel neben medizinischen Instrumenten auch Medikamente mit dem Wirkstoff Ajmalin, mit dem er Patientinnen und Patienten tödliche Spritzen verabreichte. Es war vermutlich das letzte Mal, dass er in diesem Prozess als Zeuge gehört wurde.

VIDEO: Niels Högel sagt vor Gericht gegen ehemalige Vorgesetzte aus (01.03.2022) (3 Min)

Mord an Patienten: Mitschuld bei Vorgesetzten?

In den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst ermordete der Krankenpfleger zwischen 2000 und 2005 Patientinnen und Patienten. Das Gericht will klären, ob seine damaligen Vorgesetzten eine Mitschuld durch Unterlassen trifft. Ihnen wird Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise zum versuchten Totschlag jeweils durch Unterlassen vorgeworfen. Bei den sieben Angeklagten handelt es sich um drei Ärzte, drei leitende Pflegerinnen und Pfleger und den ehemaligen Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hätten sie Mordtaten Högels mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" verhindern können. Dem widersprechen die Verteidiger der Angeklagten.

Högel wurde 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

