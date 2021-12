Stand: 04.12.2021 09:08 Uhr Missbrauchsvorwürfe: Grabplatte von Pfarrer wird entfernt

Die katholische Kirchengemeinde St. Marien Friesoythe lässt die Grabplatte eines früheren Pfarrers entfernen. Gegen den mittlerweile Verstorbenen gibt es Missbrauchsvorwürfe. Er soll sich an Kindern und Jugendlichen vergangen haben. Die Kirchengemeinde im Landkreis Cloppenburg begründete den Schritt mit dem Respekt vor den Opfern. Demnach war der Beschuldigte in den 50er- und 60er-Jahren in der Pfarrei im Ortsteil Markhausen tätig.

