Stand: 25.07.2023 09:37 Uhr Missbrauchsfall in evangelisch-reformierter Kirche

Die evangelisch-reformierte Kirche mit Sitz in Leer (Ostfriesland) berichtet von einem Fall sexuellen Missbrauchs. Eine Frau habe sich nach Angaben der Kirche an die neu eingerichtete Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt gewandt. Die Kirche habe daraufhin die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Das Geschehen sei aus juristischer Sicht allerdings verjährt. Dennoch wollen die Reformierten jetzt ein kirchendisziplinarisches Verfahren gegen den ehemaligen Pastor eröffnen. Die Kirche, die in Ostfriesland, in der Grafschaft Bentheim und in Bayern besonders stark ist, gibt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht preis, wo und wann die Tat passiert ist. Im Laufe des Verfahrens sollen aber Einzelheiten genannt werden, sagte eine Sprecherin.

