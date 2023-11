Stand: 15.11.2023 06:26 Uhr Missbrauch eines Mädchens: Prozess gegen 31-Jährigen beginnt

Ein 31-jähriger Mann muss sich am Mittwoch vor dem Landgericht Oldenburg wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten insgesamt acht Taten vor. Sie sollen sich alle im Jahr 2016 in Braunschweig zugetragen haben - dem damaligen Wohnort des Mädchens. Der 31-jährige Angeklagte war von 2011 bis 2022 Betreuer in einem Verein für Hochbegabte, wie ein Sprecher des Landgerichts mitteilte. Anfang dieses Jahres habe es mehrere Anzeigen gegen ihn gegeben. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine Haftstrafe. Das Gericht hat fünf Verhandlungstage angesetzt.

