Ministerium: Wolf darf abgeschossen werden Stand: 15.09.2022 09:04 Uhr Das niedersächsische Umweltministerium hat den Abschuss eines Wolfs angekündigt, der sich in den Landkreisen Friesland und Wittmund bewegt. Dort habe das Tier bis zu sieben Rinder gerissen.

Der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) habe den Abschuss artenschutzrechtlich als Ausnahme genehmigt, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. In den beiden Landkreisen sei es seit Juli vermehrt zu Übergriffen auf Rinderherden gekommen. Dabei seien sieben Rinder getötet worden. Das Ergebnis einer genetischen Probe bestätigte den Wolf als Verursacher mehrerer Nutztierrisse, hieß es weiter.

VIDEO: Wie Pferdehalter gegen den Wolf aufrüsten (05.09.2022) (3 Min)

Rinder waren aus Sicht des NABU nicht geschützt

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) kritisierte die Entscheidung. Die Annahme, dass Rinder grundsätzlich wehrhaft seien und sich selbst vor Wölfen schützen könnten, sei falsch. "Es ist daher absolut fahrlässig, Rinder nicht mit fachgerechten Herdenschutzmaßnahmen zu schützen", argumentierte der Landesvorsitzende des NABU Niedersachsen, Holger Buschmann. "Die Biologie des Wolfes ist es, sich gerade kranke und schwache Huftiere auszusuchen, um diese als Nahrung zu nutzen." Der Wolf unterscheide dabei nicht zwischen Wild- und Nutztier.

NABU fordert flächendeckenden Herdenschutz in Wolfsgebieten

Die offizielle Nutztierrissstatistik Niedersachsens belege, so der NABU weiter, dass Risse vor allem dort auftreten, wo es keinen Herdenschutz gebe. In Wolfsgebieten, in denen seit längerem Herdenschutz betrieben werde, sei die Zahl der Risse nachweislich gesunken. Der Abschuss von Wölfen verringere die Zahl der Nutztierrisse dagegen nicht, hieß es weiter. "An flächendeckendem Herdenschutz in Wolfsgebieten führt kein Weg vorbei", sagte Buschmann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.09.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Landwirtschaft