Millionenschaden nach Brand in Flugzeughangar auf Norderney

Ein Feuer in einem Flugzeughangar auf dem Flugplatz von Norderney hat mehrere Fahrzeuge und Flugzeuge beschädigt. Nach Schätzungen der Polizei geht der Schaden in die Millionen, die genaue Höhe sei aber noch unklar, so ein Sprecher am Mittwoch. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer vermutlich in der Nacht in einem im Hangar abgestellten Trecker entstanden. Durch starke Hitzeentwicklung und Rauch wurden ein Auto sowie drei Kleinflugzeuge stark verrußt. Bemerkt wurde der Brand laut Polizei erst am Mittwochmorgen. Die Brandursache ist noch unklar.

