Stand: 10.05.2021 21:07 Uhr Millionenschaden nach Brand in Delmenhorster Innenstadt

In der Innenstadt von Delmenhorst ist am Montag ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten und schwer beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei konnten sich alle Bewohner unverletzt ins Freie retten. Die Brandursache ist unklar. Der Schaden wird auf etwa eine Million Euro geschätzt. Drei Dachgeschosswohnungen seien durch das Feuer stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Die darunter liegenden Wohnungen seien durch Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Stadt Delmenhorst kümmere sich um die Unterbringung der betroffenen Bewohner, hieß es.

VIDEO: Delmenhorst: Rund eine Million Euro Schaden nach Brand (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.05.2021 | 06:30 Uhr