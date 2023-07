Stand: 06.07.2023 09:04 Uhr Millionenschaden bei Großbrand in Lohner Kunststofffirma

In Lohne im Landkreis Vechta hat es in der Nacht zu Donnerstag einen Großeinsatz für die Feuerwehr gegeben. Die Lagerhalle eines Kunststoffbetriebs in einem Lohner Gewerbegebiet stand in Flammen. Wegen der massiven Rauchentwicklung warnten die Behörden: Anlieger in der Umgebung sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Laut einer Polizeisprecherin war die Feuerwehr mit rund 250 Einsatzkräften ausgerückt, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1,5 Millionen Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang aber nicht, so die Polizeisprecherin.

VIDEO: Lohne: Hoher Schaden nach Großfeuer auf Firmengelände (06.07.2023) (1 Min)

