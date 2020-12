Millionenangebot von Lidl bringt Bauern auf die Palme Stand: 04.12.2020 12:54 Uhr Im Streit um fairere Lebensmittel-Preise hat der Discounter Lidl jetzt ein Angebot über 50 Millionen Euro gemacht. Laut Landwirten entspräche das einer Milchpreiserhöhung um 1 Cent.

Der zur Schwarz-Gruppe gehörende Discounter hatte zuvor angekündigt, dass die Landwirte ab dem kommenden Jahr über die Initiative Tierwohl in den Genuss eines Geldregens kommen sollen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Vor allem Betriebe, die Einbußen wegen Corona und der Afrikanischen Schweinepest hingenommen haben, sollten davon profitieren - so zumindest hat sich das Lidl vorgestellt, die Rechnung aber offenbar ohne die erzürnten Landwirte gemacht.

Videos 2 Min Bauern demonstrieren vor Discounterlager gegen Niedrigpreise Landwirte fordern schon seit längerem mehr Geld für ihre Erzeugnisse. Ihrem Unmut haben sie jetzt Luft gemacht. (01.12.2020) 2 Min

50 Millionen Euro: Milchpreis würde um ein Cent steigen

Ihnen geht die Lidl-Offerte nicht weit genug. Das sei nicht das, was man wolle, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Man habe keine Subventionen, sondern einen Systemwechsel hin zu langfristig besseren Erzeugerpreisen gewollt. Umgerechnet würden die 50 Millionen Euro bedeuten, dass Lidl den Milchpreis um einen Cent erhöht oder pro Landwirt in Deutschland 177 Euro einmalig auszahlt, haben die Cloppenburger Landwirte ausgerechnet.

Ultimatum läuft ab

Wenn Lidl am Freitag nicht bis 20.15 Uhr weitere Zusagen mache, könne man die 50 Millionen Euro nur als "Schweigegeld" bezeichnen, sagte ein Sprecher der Landwirte. Noch stehe das Ultimatum: Wenn die Bauern bis zum Abend keine weiteren Zugeständnisse erhielten, könne es weitere Blockaden von Discounterlagern geben. Am Donnerstagabend hatten die Landwirte noch einen Anruf von Lidl-Regionalmanagern erhalten. Ein Dringlichkeitsgipfel mit den anderen Discountern habe ergeben, dass sich Aldi, Rewe und Co. nicht bewegen wollen, sagte ein Sprecher der Landwirte.

Bauern-Präsident nennt Angebot "Trostpflaster"

Der Präsident des Deutschen Bauernverbands (DBV), Joachim Rukwied, bezeichnete das Lidl-Angebot am Freitag in einer Pressemitteilung als "Trostpflaster". Das reiche jedoch bei weitem nicht aus, man brauche eine grundlegende Veränderung in der Zusammenarbeit, so Rukwied.

Weitere Blockaden drohen

In den vergangenen Tagen hatten Landwirte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mehrere Lager von Lidl blockiert. Nach der Beendigung der Blockaden hatten sie aber unmissverständlich erklärt, dass sie bereit seien den Kampf zu verschärfen und am Wochenende die Lager aller Discounter zu blockieren.

