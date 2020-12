Stand: 01.12.2020 08:15 Uhr Millionen-Streit zwischen Land und Klinikum Wilhelmshaven

Im Klinikum Wilhelmshaven sorgt die Verwendung von Fördergeldern in Höhe von vier Millionen Euro für Diskussion, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Geld war ursprünglich für neue OP-Räume vorgesehen. Die zugewiesenen Fördermittel in Höhe von zwölf Millionen Euro seien komplett verbaut worden, teilte Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) mit. Es wurden bislang jedoch nur 7,8 Millionen Euro als förderfähig akzeptiert. Anfang 2020 hatte das Land dem Klinikum angekündigt, rund vier Millionen zurückzufordern. Im Zuge des Wechsels in der Geschäftsführung des Klinikums seien alle Vorgänge gesichtet und neu bewertet worden, so Feist. Da von diesem Vorgang ein finanzielles Risiko ausgehen kann, wurde der Aufsichtsrat informiert.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.12.2020 | 06:30 Uhr