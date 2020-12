Millionen-Kosten: Bremen diskutiert über JadeWeserPort

Stand: 02.12.2020 10:03 Uhr

Bis 2024 müssen die Anteilseigner Niedersachsen und Bremen 22 Millionen Euro für den JadeWeserPort in Wilhelmshaven zuschießen. In Bremen regt sich Widerstand in Politik und bei den Hafenbetreibern.