Millionen-Diebstahl: Mehr als sechs Jahre Haft für 32-Jährige Stand: 16.12.2024 16:48 Uhr Das Landgericht Bremen hat eine 32-Jährige wegen eines Millionendiebstahls zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine geringere Strafe für die Frau gefordert.

"Sie wollte sich ein Luxusleben ermöglichen, ohne dafür zu arbeiten", sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung am Montag. Die ehemalige Mitarbeiterin sei bei dem Diebstahl von knapp 8,2 Millionen Euro aus den Räumen einer Bremer Geldtransportfirma planvoll vorgegangen, "ohne einen einzigen Fehler zu machen", so die Vorsitzende Richterin. Das Geständnis der 32-Jährigen wurde laut Landgericht zu ihren Gunsten ausgelegt. Zudem sei sie nicht vorbestraft, heißt es in der Urteilsbegründung. Allerdings habe sie sich bewusst in einem kriminellen Milieu bewegt. Das Strafmaß fiel damit höher aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert: Die Anklage hatte sechs Jahre und vier Monate verlangt. Die Verteidigung hatte maximal vier Jahre Haft beantragt.

Angeklagte: "Ich bereue es aus tiefstem Herzen, diese Tat begangen zu haben"

Im Prozess hatte die Angeklagte Angaben zu einem möglichen Mittäter gemacht. Vor Gericht gab die 32-Jährige am vergangenen Donnerstag an, einen der Komplizen auf einem Foto wiederzuerkennen. Er sei einer der vier Männer gewesen, die sie mit dem Fluchtwagen abgeholt hätten, sagte die 32-Jährige. Außerdem hatte sie sich in ihrer Aussage entschuldigt. "Ich bereue es aus tiefstem Herzen, diese Tat begangen zu haben." Die Verhandlung wurde daraufhin unterbrochen. Die Angeklagte hatte möglicherweise gehofft, durch ihre Aussage ein milderes Urteil zu erhalten.

Weitere Informationen 2 Min Gesuchte Millionen-Diebin stellt sich in Bremen Als Mitarbeiterin einer Geldtransportfirma soll sie vor drei Jahren acht Millionen Euro entwendet haben. (20.03.2024) 2 Min

Angeklagte stahl 8,2 Millionen von ihrem Arbeitgeber

Schon zum Prozessauftakt Anfang November hatte die Angeklagte zugegeben, im Mai 2021 rund 8,2 Millionen Euro von einer Bremer Geldtransportfirma gestohlen zu haben. Sie habe das Bargeld als Altpapier getarnt mit einem Rollcontainer vom Firmengelände ihres damaligen Arbeitgebers geschafft, so die 32-Jährige. Nach der Tat soll sie in die Türkei geflohen sein. Mehrere Mittäter sollen das Bargeld der Anklage zufolge nach und nach in die Türkei transportiert und aufgeteilt haben.

Überwachungskameras filmten die Tat

Überwachungskameras hatten die Tat gefilmt, die Aufnahmen wurden aber erst Tage später angesehen. Im März 2024 hatte sich die 32-Jährige bei den Behörden gestellt und sitzt seitdem im Gefängnis. Vor Gericht erklärte die Angeklagte, sie habe mit dem Geld in die Türkei auswandern wollen. Doch daraus sei nichts geworden, da ihre Komplizen ihr kaum etwas von den Millionen abgegeben hätten. Wo sich der Rest der Millionensumme befindet, ist unklar. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weitere Informationen 8,2 Millionen Euro gestohlen? Prozess gegen 32-Jährige fortgesetzt Die Frau soll das Geld bei ihrer Firma in Bremen gestohlen haben. Erst setzte sie sich ins Ausland ab, später stellte sie sich. (12.11.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.12.2024 | 15:00 Uhr