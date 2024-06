Stand: 26.06.2024 13:11 Uhr Migrationsrat verurteilt rassistische Angriffe in Bremerhaven

Nach rassistischen Angriffen im Stadtgebiet am 9. Juni 2024 hat der Migrationsrat der Stadt Bremerhaven gefordert, die Taten konsequent zu verfolgen. "Diese rassistischen Angriffe seien abscheulich und durch nichts zu rechtfertigen", sagte der Vorsitzende des Migrationsrates, Mircea Ionescu. "Es seien nicht nur Angriffe auf die betroffenen Personen, sondern auch auf die Werte und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft". Die Angriffe passierten am Tag der Europawahl in der Seehafenstadt. Laut Polizei wurde eine junge ehrenamtliche Wahlhelferin in einem Wahllokal rassistisch beleidigt, weil sie ein Kopftuch trug. Am selben Tag überfielen im Bürgerpark drei unbekannte Täter einen angehenden Zollbeamten mit türkischen Wurzeln. Er sei beschimpft und mit Messerstichen schwer verletzt worden.

