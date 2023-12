Stand: 07.12.2023 14:23 Uhr Meyer Werft übergibt "Carnival Jubilee" an Reederei

Die Papenburger Meyer Werft hat das neueste Kreuzfahrtschiff nach eigenen Angaben zum vereinbarten Termin am 4. Dezember an den Kunden übergeben. Die 345 Meter lange "Carnival Jubilee" wurde in Bremerhaven demnach offiziell von der Reederei Carnival Cruise Line übernommen. Bis zuletzt war an Bord noch an der Innenausstattung gearbeitet worden. Der Senior-Chef der Meyer Werft hatte vor einigen Wochen in einem dringenden Appell die Mitarbeiter aufgefordert, alles zu tun, um den Ablieferungstermin einzuhalten. Die "Carnival Jubilee" bietet mehr als 5.300 Passagieren Platz. Die Papenburger Werft hat nur noch bis 2025 Folgeaufträge für Kreuzfahrtschiffe. Allerdings hat die Werft einen Großauftrag in einem anderen Geschäftsfeld: Sie übernimmt einen Großteil der Stahlbauarbeiten für vier Offshore-Plattformen.

