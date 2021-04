Stand: 09.04.2021 15:16 Uhr Meyer Werft nimmt neues Logistikzentrum in Betrieb

Die Meyer-Werft in Papenburg hat ihr neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. In dem 10.000 Quadratmeter großen Hochregallager können laut Unternehmen bis zu 25.000 Materialien vollautomatisch verteilt werden. Der Bau des Logistikzentrums hat insgesamt rund zwei Jahre gedauert und mehr als 35 Millionen Euro gekostet, teilte die Werft am Freitag mit. Das bisherige Zentrallager auf dem Werftgelände werde in das computergesteuerte Logistikzentrum am Bokeler Bogen verlegt.

