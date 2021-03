Stand: 23.03.2021 10:23 Uhr Meyer Werft führt jetzt täglich 2.600 Corona-Tests durch

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen bei der Papenburger Meyer Werft setzt das Unternehmen jetzt auf eine breite Teststrategie. Täglich würden rund 2.600 Tests durchgeführt, so das Unternehmen. Diese zeigten Infektionen in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens, oft auch mit unterschiedlichen Mutationen, so ein Sprecher. Die Werft will jetzt weitere Maßnahmen mit dem Landkreis Emsland erarbeiten.

23.03.2021