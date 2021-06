Meyer Werft beendet Kurzarbeit für Tausende Beschäftigte

Stand: 29.06.2021 12:29 Uhr

Wegen der pandemiebedingten Krise der Kreuzfahrt-Branche hatte die Meyer Werft ihre Belegschaft in Kurzarbeit geschickt. Am Stammsitz in Papenburg läuft diese nun für mehr als 4.000 Mitarbeitende aus.