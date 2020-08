Stand: 27.08.2020 12:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Meyer Werft: Produktion läuft vorsichtig wieder an

Die Papenburger Meyer Werft beendet am Montag ihren sechswöchigen Produktionsstopp wegen der Corona-Krise. Bevor die Mitarbeiter an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, wird nach Angaben von Werftsprecher Peter Hackmann der Infektionsschutz verstärkt. Die Beschäftigten müssen einen aktualisierten Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Außerdem wird an den Eingängen die Körpertemperatur kontrolliert und ein mobiles Testzentrum aufgebaut.

Erhöhtes Risiko durch Reiserückkehrer

"Wir müssen die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen schützen, dies hat oberste Priorität. Durch die neuen Entwicklungen war ein kurzfristiges Handeln erforderlich", sagte der Betriebsratsvorsitzende Nico Bloem. Die hohe Anzahl an Reiserückkehrern bringe eine Gefahr mit sich. Die Maßnahmen seien daher notwendig, um das Infektionsrisiko auf der Werft möglichst gering zu halten.

Risikogebiete strenger definiert

Die Maßnahmen zum Infektionsschutz sollen zunächst befristet bis Mitte September gelten. Wer keine Krankheitssymptome hat und sich nicht in Risikogebieten aufgehalten hat, erhält nach Abgabe und Prüfung des Fragebogens sowie Messung der Körpertemperatur einen neuen Sticker für den Werftausweis, der zum Zugang berechtigt. Die Risikogebiete sind laut Werft strenger als üblich definiert. Bereits mit mehr als 25 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen zählen Regionen dazu.

