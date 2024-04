Meyer Werft: Kreuzfahrtschiff "Silver Ray" hat Nordsee erreicht Stand: 21.04.2024 19:29 Uhr Die Meyer Werft in Papenburg hat am Sonntag die "Silver Ray" über die Ems in die Nordsee überführt. Das Schiff der "Ultra-Luxus"-Klasse soll im niederländischen Eemshaven festmachen.

Vor dem Anlegen im Hafen testet die Crew noch auf See verschiedene Funktionen des Luxusliners. Am späten Abend wird das Schiff dann in Eemshaven erwartet. Die "Silver Ray" wurde mit Unterstützung von zwei Schleppern rückwärts über die Ems geführt. Auf der Strecke gab es zwei Nadelöhre: die Friesenbrücke bei Weener (Landkreis Leer) und die Jann-Berghaus-Brücke in Leer. Nach Informationen von NDR Niedersachsen verlief die gesamte Überführung problemlos. Für Mitte Mai ist die Übergabe an die Reederei Silversea Cruises aus Monaco geplant. Für die Meyer Werft ist es das 50. Schiff, das das Emssperrwerk passiert hat.

Kreuzfahrtschiff mit Butler-Service für jeden Passagier

Nach Angaben der Meyer Werft ist die "Silver Ray" ein "Ultra-Luxus" Kreuzfahrtschiff: An Bord gibt es nur Suiten und jede Suiten-Kategorie bietet einen Butler-Service. Im laufenden Betrieb werden sich den Angaben zufolge 544 Crewmitglieder um 728 Gäste kümmern. An Bord soll es unter anderem acht Restaurants, mehrere Bars und Lounges, ein Casino und ein Fitnesscenter geben.

Zwei neue Kreuzfahrtschiffe der Meyer Werft

Die "Silver Ray" - zu deutsch "Silberner Strahl" - ist etwa 240 Meter lang und 30 Meter breit. Sie hat einen Hybridantrieb, bei dem verflüssigtes Erdgas (LNG) sowie Brennstoffzellen und Batterien eingesetzt werden. Im Hafen soll damit den Angaben der Werft zufolge ein emissionsfreier Betrieb möglich sein. Das Schiff ist das zweite von zwei Neubauten, die die Meyer Werft für die britische Reederei Silversea Cruises übernimmt. Das baugleiche Schwester-Schiff heißt "Silver Nova".

Finanzielle Situation weiter angespannt

Nach der "Silver Ray" hat die Meyer Werft noch sechs weitere Kreuzfahrtschiffe in den Auftragsbüchern. Die finanzielle Situation der Werft sei allerdings weiter angespannt, weil Kredite zurückgezahlt werden müssten, so ein Werftsprecher. Die Rede ist von 550 Millionen Euro. Eine Landesbürgschaft werde man aber nicht in Anspruch nehmen müssen.

