Meyer Werft: Keine Einigung bei Tarifverhandlungen Stand: 12.11.2020 11:43 Uhr Die Tarifverhandlungen zwischen der Geschäftsleitung der Papenburg Meyer Werft und der Arbeitnehmerseite sind vorerst gescheitert. Streitpunkte sind die Kurzarbeit sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld.

Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen fordert die Werftspitze von der Stammbelegschaft, auf 27 Stunden Kurzarbeit zu reduzieren und außerdem auf Weihnachts- und Urlaubsgeld zu verzichten. Die IG Metall bietet an, eine Streichung des Weihnachtsgeldes in diesem Jahr zu akzeptieren, wenn die Arbeitsplätze garantiert bis Ende 2021 erhalten bleiben. Die Werft verlangt dafür im Gegenzug nicht nur den Wegfall des Weihnachtsgeldes in diesem, sondern auch im nächsten Jahr sowie die Streichung des Urlaubsgeldes im kommenden Sommer. Das sei absolut inakzeptabel, sagte Betriebsrat Nico Bloem.

Streit auch um Werkvertragsarbeiter

Betriebsrat und IG Metall kritisieren, dass die Stammbelegschaft Lohneinbußen hinnehmen solle, während Werkvertrags- und Leiharbeiter auch weiterhin uneingeschränkt eingesetzt würden. Die Gewerkschaft will, dass die Werft die Zahl der Werkvertragsarbeiter reduziert und dafür Stammbeschäftigte aus der Kurzarbeit holt. Das sei der Werft aber angesichts des Sparkurses zu teuer, sagte ein Sprecher.

Meyer droht mit betriebsbedingten Kündigungen

Die Werft fordert, dass Gewerkschaft und Betriebsrat an den Verhandlungstisch zurückkehren und zwar zum Wohle der Stammbelegschaft, um nicht über kurz oder lang betriebsbedingt kündigen zu müssen. Betriebsrat Bloem spricht von einer üblichen Drohkulisse. Man werde erst wieder verhandeln, wenn die Werft ein besseres Angebot auf den Tisch lege. Es könne nicht sein, dass die Stammkräfte in Kurzarbeit Lohneinbußen hinnehmen und Werkvertragsarbeiter Überstunden schieben, so Bloem.

