Stand: 04.06.2021 09:18 Uhr Meyer Werft: Bis zu 1.000 Arbeitsplätze könnten wegfallen

Die Meyer Werft in Papenburg steigt in ein arbeitsrechtlichs Verfahren zum Abbau mehrerer Hundert Arbeitsplätze ein. Nachdem es bei Gesprächen mit Betriebsrat und Gewerkschaft keine Einigung gegeben hatte, will die Geschäftsleitung eine Schlichtungsstelle einrichten - oder notfalls das Arbeitsgericht einschalten. Die Werft-Leitung sieht zwei mögliche Varianten für die Zukunft des Unternehmens im Emsland: 660 Stellen sollen wegfallen, wenn die restliche Belegschaft zu einem Beitrag bereit ist. Dazu gehören bislang 200 unbezahlte Überstunden im Jahr. Bei der jetzt ins Spiel gebrachten Variante B fallen mehr als 1.000 Jobs weg. Betriebsrat und Gewerkschaft hatten bislang in Gesprächen am Erhalt der Stammbelegschaft festgehalten - dieser Forderung erteilt die Werftspitze ein Absage.

