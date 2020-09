Stand: 10.09.2020 15:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Meyer Werft: Althusmann will geben und nehmen

Die Meyer Werft im emsländischen Papenburg steckt in der Corona-Klemme. Bis zum 31. Dezember des Jahres sind 3.600 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Zeitweise herrschte Produktions-Stopp. Und durch den Einbruch in der Kreuzschifffahrt-Branche reduzierte sich das ursprünglich gesteigerte Schiffbau-Aufkommen von vier auf zwei Kreuzfahrtschiffe im Jahr. In dieser Krise will das Land Niedersachsen die Werft unterstützen - allerdings nicht, ohne Forderungen an die Finanzhilfen zu knüpfen.

Althusmann fordert Perspektiven für Angestellte

Bernd Althusmann (CDU) möchte in dieser Situation helfen. Niedersachsens Wirtschaftsminister besucht Papenburg am Freitag zum zweiten Runden Tisch. Er diskutiert mit Geschäftsleitung, Betriebsräten Gewerkschaften, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalpolitikern über die Zukunft der Meyer Werft. Welche Positionen die Landesregierung in den Gesprächen vertritt, hat Althusmann vorab deutlich gemacht. "Die Menschen in der Region müssen weiterhin eine Perspektive haben - das ist die klare Erwartung, die ich habe", sagte Althusmann gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Heißt: Betriebsbedingte Kündigungen dürfe es nicht geben, wenn das Land mit Millionen hilft. Die Werft müsse sich zu dem Standort bekennen.

Entlastung in Millionenhöhe geplant

Was kann Niedersachsen in der gegenwärtigen Situation für die Meyer Werft tun? Es seien Entlastungen in Millionenhöhe geplant, hieß es. Unter anderem soll das Land dem Unternehmen bei Gebühren für Schiffsüberführungen und Lotsenkosten entgegenkommen, so Althusmann. Zudem wolle man mit Kompensationsgeschäften Standortnachteile ausgleichen und die Wettbewerbsfähigkeit fördern, sagte der Wirtschaftsminister. Welche konkreten Maßnahmen dahinter stecken, ist nicht klar.

Werft erwartet Rekordverlust und Stellenabbau

Laut Werft-Sprecher Paul Bloem sind die Forderungen nicht erfüllbar. "Es wird nicht ohne Personalabbau funktionieren", sagte Bloem der NOZ. In der Vergangenheit sei das Personal aufgrund guter Auftragslage aufgestockt worden. Die Voraussetzungen hätten sich in der Corona-Krise umgekehrt. Bloem, der auch zur Geschäftsführung gehört, rechnet nicht vor 2023 mit einer Erholung auf dem Kreuzfahrt-Markt. "Wir befürchten einen Rekordverlust in der Geschichte der Werft", sagte Bloem.

