Metjendorf: Drei Verletzte bei Wohnhausbrand im Ammerland

In Metjendorf (Landkreis Ammerland) ist am frühen Montagmorgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Laut Polizei breiteten sich die Flammen vom Dachstuhl auf das gesamte Gebäude aus. Die drei Bewohner wurden leicht verletzt. Die Brandursache ist unklar. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

