Stand: 11.04.2022 08:51 Uhr Metjendorf: Bewohner soll Brand in Wohnhaus gelegt haben

In Metjendorf (Landkreis Ammerland) ist am frühen Montagmorgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Laut Polizei breiteten sich die Flammen vom Dachstuhl auf das gesamte Gebäude aus. Die Polizei geht davon aus, dass einer der drei Männer, die das Haus bewohnen, den Brand gelegt hat. Entgegen erster Angaben blieben alle drei unverletzt. Der Schaden durch das Feuer wird auf 100.000 Euro geschätzt. Der tatverdächtige 63-Jährige wurde festgenommen.

