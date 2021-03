Metallindustrie: Weitere Arbeitsniederlegungen im Norden Stand: 12.03.2021 12:08 Uhr Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall heute in mehr als 60 Betrieben zu Warnstreiks aufgerufen. Die zentrale Aktion findet vor der Weser-Ems-Halle in Oldenburg statt.

Dazu werden auch Beschäftigte des VW-Werks in Emden, der Papenburger Meyer Werft, des Bremer Mercedes-Werks und von Premium Aerotec in Varel erwartet. Die Gewerkschaft fordert für die 140.000 Beschäftigten vier Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber lehnen höhere Löhne ab.

VIDEO: Warnstreiks in Niedersachsens Metallbranche (1 Min)

400 Teilnehmer mit Fahrzeugen in Oldenburg

In Oldenburg zeichnet sich eine rege Beteiligung ab, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zur Stunde erreichen immer mehr Autos aus dem Nordwesten den Parkplatz vor den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg. "Die Beschäftigten sind auch in Zeiten von Corona bereit für ihre Forderungen zu kämpfen", sagte die Sprecherin der IG Metall Oldenburg, Martina Bruse. Die Teilnehmer müssen in ihren Fahrzeugen sitzen bleiben, um die Abstände und Hygieneregeln einzuhalten. 400 Beschäftigte aus der Metall- und Elektroindustrie haben sich für den zentralen Warnstreik angekündigt.

Weitere Informationen Tarifstreit: Hunderte Beschäftigte in Ausstand getreten Aktionen gab es in Nordenham und bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec. Für heute sind weitere Warnstreiks geplant. (11.03.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.03.2021 | 13:30 Uhr