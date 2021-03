Stand: 12.03.2021 07:24 Uhr Metallindustrie: Weitere Arbeitsniederlegungen im Norden

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ruft die IG Metall heute in mehr als 60 Betrieben zu Warnstreiks auf. Die zentrale Aktion findet vor der Weser-Ems-Halle in Oldenburg statt. Dazu werden auch Beschäftigte des VW-Werks Emden, der Papenburger Meyer Werft, des Bremer Mercedes-Werks und von Premium Aerotec in Varel erwartet. Die Gewerkschaft fordert für die 140.000 Beschäftigten vier Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber lehnen höhere Löhne ab.

