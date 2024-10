Stand: 30.09.2024 14:50 Uhr Messerattacke: Zwei Männer wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Am Landgericht Verden ist am Montag im Prozess um eine Massenschlägerei in Verden die Anklage verlesen worden. Zwei Männern im Alter von 48 und 52 Jahren wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Laut Landgericht sollen sie im August 2020 beim Streit zweier Gruppen in der Verdener Innenstadt unter anderem mit einem Fleischermesser nach ihren Kontrahenten gestochen haben. Zwei Personen seien dadurch an Schläfe und Unterarm verletzt worden. Zum Motiv gibt es nach Angaben des Gerichts bisher keine Erkenntnisse. Beim eigentlichen Prozessauftakt Anfang September fehlte ein Dolmetscher für die Angeklagten. Deshalb wurde der Beginn verschoben. Laut Gericht sind acht weitere Prozesstage bis Ende November vorgesehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.09.2024 | 13:30 Uhr