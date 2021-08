Stand: 11.08.2021 18:47 Uhr Messerangriff in Oldenburg - 29-Jähriger angeklagt

Die Staatsanwaltschaft in Oldenburg hat Anklage wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gegen einen 29 Jahre alten Mann erhoben. Er soll im Mai in der Nähe einer Bushaltestelle seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren Begleiterin mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte beide Frauen töten wollte, hieß es am Mittwoch. Die damals 25 Jahre alte Ehefrau habe sich zuvor von dem Angeklagten getrennt, ihre Freundin habe sie dabei unterstützt. Dies führt die Staatsanwaltschaft als Tatmotiv an. Die 25-Jährige wurde durch die Messerstiche lebensgefährlich verletzt, ihre Freundin leicht.

Weitere Informationen Oldenburg: 25-Jährige nach Messerattacke in Lebensgefahr Eine weitere Frau wurde verletzt. Die Polizei hat den Ex-Freund der 25-Jährigen in Beverstedt festgenommen. (21.05.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.08.2021 | 06:30 Uhr