Stand: 30.08.2021 10:35 Uhr Messdiener arbeiten für Spende an Kinder- und Jugendhospiz

Messdienerinnen und Messdiener aus dem gesamten Oldenburger Land haben in diesem Sommer rund 27.500 Euro durch Arbeitseinsätze gesammelt. Das Geld soll als Spende an das Kinder- und Jugendhospiz in Wilhelmshaven gehen, teilte das Offizialat Münster mit. Die Mädchen und Jungen wuschen Autos, sammelten Müll und erledigten weitere Aufgaben für den guten Zweck. Das dabei eingenommene Geld wird für die sogenannte Geschwisterinsel des Hospizes verwendet, die auch den Brüdern und Schwestern schwer kranker Kinder eine fröhliche Auszeit am Meer ermöglicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.08.2021 | 09:30 Uhr