Stand: 04.11.2021 16:28 Uhr Merkel besucht Auswandererhaus in Bremerhaven

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven besucht. Sie rief dazu auf, die persönlichen Schicksale von Migrantinnen und Migranten im Blick zu behalten: "Es sind nicht die Deutschen, die auswandern. Es sind nicht die Afghanen oder die Syrer, die kommen. Es handelt sich um Menschen." Das verdeutliche das Bremerhavener Auswandererhaus in seiner Ausstellung. Biografien von Aus- und Einwanderern würden lebensnah beschrieben, jeder einzelne Mensch werde in den Mittelpunkt gestellt. Zum Abschied versprach Merkel wiederzukommen - wenn auch nicht als Kanzlerin.

