Menschenmenge blockiert Zug am Bahnhof in Achim

Am Bahnhof Achim (Landkreis Verden) ist am Mittwochnachmittag unvermittelt eine Menschenmenge auf die Bahngleise gelaufen. Sie kam laut Polizei aus den angrenzenden Büschen und blockierte einen Regionalexpress, der gerade Richtung Bremen abfahren wollte. Anschließend stiegen die etwa 200 Personen gemeinsam ein. Als die Polizei eintraf, seien einige von ihnen aus dem Zug geflohen. Durch Zeugen konnten mehrere Beteiligte identifiziert werden. Gegen sie werde nun ermittelt. Nach Informationen des Radio-Bremen-Regionalmagazins "buten un binnen" handelte es sich um Mitarbeitende des Amazon-Logistikzentrums in Achim. Sie wollten offenbar nach ihrem Schichtende durch das Aufhalten des Zuges sicherstellen, dass alle Kolleginnen und Kollegen einsteigen können. Der Plan, schnell ans Ziel zu kommen, ging nicht auf: Während der nächste Zug 23 Minuten später gefahren wäre, konnte der betroffene Regionalzug erst nach einer Stunde seine Fahrt fortsetzen. Insgesamt seien bei elf Zügen Verspätungen von 249 Minuten entstanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Bremen unter Telefon (0421) 16 299 7777 zu melden.

