Stand: 21.06.2021 20:39 Uhr Menschenknochen in Baugrube in Wilhelmshaven entdeckt

Bauarbeiter haben in einer Baugrube in Wilhelmshaven menschliche Knochenreste entdeckt. Die Knochen sind bereits vor einer Woche gefunden worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nun hat die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben, dass es sich um einige tierische, aber auch um menschliche Knochen handelt. Sie liegen demnach schon mehrere Jahrzehnte dort. Wie alt die Knochen genau sind, soll nun untersucht werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.06.2021 | 06:30 Uhr