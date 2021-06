Notrufsäulen sollen an Seen für mehr Sicherheit sorgen Stand: 23.06.2021 17:00 Uhr In der ostfriesischen Gemeinde Moormerland sollen Meldesäulen an zwei Badeseen für mehr Sicherheit sorgen und künftig helfen, folgenschwere Badeunfälle zu vermeiden.

An den Badeseen in Neermoor und Veenhusen stehen drei dieser Säulen. Nach Angaben des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Marko Köppert sind sie ähnlich wie die Notrufsäulen an der Autobahn mit der Leitstelle vernetzt. Im Notfall können Badegäste auf einen Knopf drücken. Die Retter wissen dann sofort, von wo der Notruf kommt.

Kein Ersatz für Rettungsschwimmer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle können dann etwa Anleitung zur Ersten Hilfe geben. Die Notrufsäule soll außerdem dazu beitragen, dass bei Badeunfällen schneller Hilfe vor Ort ist - vor allem an unbewachten Gewässern. Allerdings könnten sie keine Rettungsschwimmer ersetzen, betonte Feuerwehrmann Köppert.

