Stand: 06.05.2020 21:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Mein Schiff 3": Flüge in die Heimat ab Freitag?

Auf dem in Cuxhaven liegenden TUI-Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" sind alle rund 2.900 Besatzungsmitglieder auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Unternehmen TUI Cruises am Mittwoch mitgeteilt. Insgesamt sei bei neun Menschen der Test positiv ausgefallen. In der vergangenen Woche war das erste Besatzungsmitglied positiv auf Corona getestet worden. Alle infizierten Besatzungsmitglieder befänden sich in Isolation, es gehe ihnen gut und sie seien symptomfrei. Auch das am 30. April positiv getestete Besatzungsmitglied, das sich weiterhin auf der Isolierstation der Helios Klinik Cuxhaven befinde, sei mittlerweile symptomfrei, sagte Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises. "Wir freuen uns über die guten Nachrichten und arbeiten weiter daran, der Besatzung die Rückreise in ihre Heimatländer zu ermöglichen", erklärte Meier. Es werde geprüft, ob eine Isolation an Land möglich sei, so die Reederei.

Crew von "Mein Schiff 3" muss an Bord ausharren







Heimflüge ab Freitag geplant

Die Reederei hat Rückflüge für rund 1.200 gesunde Menschen geplant. Am Freitag, 8. Mai, und am Montag, 11. Mai, sollen Charter-Flüge in die Ukraine und nach Indonesien starten. Die Reederei will an diesem Zeitplan festhalten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Außerdem steht ein weiterer Charter-Flug für Besatzungsmitglieder aus Tunesien, der Türkei und Mauritius an. Darüber hinaus seien auf einem Linienflug Plätze für die chinesische Besatzung gesichert worden. Nach Angaben des Landkreises Cuxhaven haben etwa 110 Crewmitglieder das Schiff bereits am Donnerstag vergangener Woche verlassen, um in ihre Heimatländer zu reisen. Sie seien kontaktiert und angewiesen worden, sich gemäß den gesetzlichen Vorschriften in eine zweiwöchige Quarantäne zu begeben.

Seemannsmission warnt vor Konflikten

Die Seemannsmission hat unterdessen eine schnelle Hilfe für die 2.900 Besatzungsmitglieder verlangt. Ihre Nerven lägen blank, sagte der Sprecher der Seemannsmission, Markus Wichmann, am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd). Auch wenn zielstrebig daran gearbeitet werde, die Menschen von Bord zu holen, sei die Situation kritisch, so Wichmann. Etliche Menschen seien seit neun Monaten ohne Unterbrechung auf See. Auf dem Schiff seien Menschen aus 73 Nationen. "Seeleute sind eigentlich Experten, wenn es darum geht, Streit unter unterschiedlichen Nationen aus dem Weg zu gehen", erläuterte er.

Doch in der Enge an Bord seien Konflikte kaum zu vermeiden. Die Polizei habe bereits Randalierern an Bord Einhalt gebieten müssen. Vor allem hätten die Menschen an Bord Angst vor einer Ansteckung, so Wichmann. Um den Menschen einen Kontakt zu ihren Verwandten in der Heimat zu ermöglichen, hat die Seemannsmission nach eigenen Angaben Telefonkarten mit Datenvolumen verteilt.

Gefangen auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3"







"Mein Schiff 6" sollte Gesunde aufnehmen

TUI Cruises wollte die nicht infizierten Besatzungsmitglieder eigentlich am Dienstag auf das Schwesterschiff "Mein Schiff 6" holen, das dazu in Cuxhaven festmachen sollte. Dort sollten die rund 2.900 Menschen in Einzelkabinen untergebracht werden. Dann verwarf die Reederei diesen Plan aber wieder. Angesichts von zurzeit 250 Besatzungsmitgliedern auf "Mein Schiff 6" hätte die Versorgung der Kollegen nicht gewährleistet werden können, hieß es. Die "Mein Schiff 6" bleibe jedoch in der Elbmündung vor Anker, während die Reederei mit den Behörden die nächsten Schritte berate.

TUI Cruises hatte "Mein Schiff 3" als eine Art "Sammeltaxi" für die Besatzungsmitglieder der TUI-Flotte im Mittelmeer und auf den Kanarischen Inseln eingesetzt. Am 28. April legte das Schiff in Cuxhaven an, von wo aus die Crew-Mitglieder in ihre jeweiligen Heimatländer zurückreisen sollten.

Videos

Mobiliar auf Schiff zerschlagen

In den vergangenen Tagen lagen an Bord offenbar mehr und mehr die Nerven blank. Am Sonnabend mussten nach NDR Informationen Polizeibeamte aus Cuxhaven auf das Schiff, weil Mobiliar zerschlagen wurde. Crew-Mitglieder beklagten dazu gegenüber dem NDR "knastähnliche Zustände" in den teils fensterlosen Kabinen, andere berichteten von psychischen Problemen, weil sie seit mehr als 50 Tagen nicht mehr an Land waren. Viele haben zudem keine gültigen Arbeitsverträge mehr. Die Kellner beispielsweise bekommen seit Wochen keinen Cent Lohn, sondern nur noch Essen. Viele der Beschäftigten wollen ihren Lohn jetzt per Sammelklage einfordern. "Wir wissen, dass die Stimmung an Bord durchaus angespannt ist", sagte eine Sprecherin der Reederei TUI Cruises.

