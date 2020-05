Stand: 08.05.2020 08:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Mein Schiff 3": Erste Crew-Mitglieder reisen heim

Die ersten gesunden Besatzungsmitglieder des in Cuxhaven liegenden Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" sollen heute Mittag in ihre Heimatländer zurückfliegen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, dürfen von den rund 2.900 Menschen an Bord 1.200 ausreisen. Die Abreise sei in vollem Gange, sagte eine Sprecherin der Reederei TUI Cruises am Morgen. Busse mit rund 170 Besatzungsmitgliedern seien auf dem Weg zum Flughafen in Hamburg. Dort soll gegen Mittag die erste Maschine starten. Weitere Flüge sollen heute und in den kommenden Tagen folgen. Das Kreuzfahrtschiff, auf dem sich ausschließlich Besatzungsmitglieder der TUI-Kreuzfahrt-Flotte befinden, hatte vor rund eineinhalb Wochen in Cuxhaven festgemacht. Kurz darauf wurde ein Crew-Mitglied positiv auf das Coronavirus getestet.

Corona-Patienten verlassen "Mein Schiff 3" Hallo Niedersachsen - 07.05.2020 19:30 Uhr Seit mehr als einer Woche liegt das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" mit TUI-Crewmitgliedern unter Corona-Quarantäne in Cuxhaven. Nun dürfen die Infizierten das Schiff verlassen.







Jedes Land handhabt Einreise anders

Die übrigen rund 1.700 Besatzungsmitglieder müssen vorerst weiter auf dem Schiff ausharren. Sie alle nach Hause zu fliegen, gestalte sich schwierig, sagte ein Sprecher der Reederei TUI Cruises. Menschen aus 73 Nationen seien an Bord und jede Nation habe andere Einreisebestimmungen. Als erstes dürften nun Ukrainer, Indonesier, Türken und Tunesier nach Hause. Bereits in der vergangenen Woche waren einige Crewmitglieder in ihre Heimatländer gereist, bevor der erste Corona-Fall bekannt wurde. Mittlerweile betreuen Seelsorger der Deutschen Seemannsmission die Mannschaft auf dem Schiff. Die Situation an Bord sei angespannt. Vor allem plage die Menschen die Angst, dass sich das Coronavirus weiter ausbreite, sagte eine Sprecherin.

Neun Infizierte liegen im Krankenhaus

Bereits gestern wurden nach Angaben der Reederei die acht am Coronavirus erkrankten Besatzungsmitglieder von Bord gebracht. Sie zeigten keine Symptome. Vorsichtshalber wurden sie am Donnerstagabend auf die Quarantänestationen eines Krankenhauses im Landkreis Cuxhaven gebracht. Der erste Corona-Fall von Bord des Schiffes liegt bereits seit einer Woche in einem Cuxhavener Krankenhaus.

