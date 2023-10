Stand: 16.10.2023 13:31 Uhr Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Nordwestbahn bei Stubben

In einer Nordwestbahn zwischen Bremen und Bremerhaven sind am Sonntagmorgen mehrere Personen bei einer Schlägerei verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Montag. Einsatzkräfte der umliegenden Kommissariate und der Bundespolizei eilten demnach zum Bahnhof Stubben (Landkreis Cuxhaven). Dort wurden Personalien ermittelt und vier Personen mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Nach der blutigen Prügelei wurde der Zug wegen Verschmutzungen erst einmal außer Betrieb genommen. Ersten Ermittlungen zufolge waren sechs Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 50 Jahren an der Schlägerei beteiligt. Sie erlitten Prellungen und Platzwunden. Im Fokus der Ermittler stehen laut Polizei derzeit zwei Männer im Alter von 30 und 37 Jahren aus Bremerhaven. Videoaufnahmen aus der Nordwestbahn würden noch ausgewertet. Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0421)16 29 97 777.

