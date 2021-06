Stand: 10.06.2021 13:11 Uhr Mehrere Strafverfahren nach Massenschlägerei in Cuxhaven

In der Cuxhavener Innenstadt ist es am Mittwochabend zu einer Massenschlägerei gekommen. Laut Polizei waren bis zu 40 Personen daran beteiligt. Als die Beamten am Karl-Olfers-Platz eintrafen, versuchten viele zu flüchten. Drei Menschen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien unklar, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen diverse Beteiligte seien Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.06.2021 | 13:30 Uhr