Stand: 25.02.2025 08:37 Uhr Mehrere Schilder kaputt gefahren: Half Treckerfahrer bei Fahrerflucht?

In Elisabethfehn im Landkreis Cloppenburg hat ein Autofahrer laut Polizei in der Nacht zu Samstag Fahrerflucht begangen - offenbar mit Unterstützung eines Treckerfahrers. Den Angaben zufolge war der Autofahrer mit seinem Wagen gegen mehrere Verkehrsschilder gefahren. Dadurch soll ein Schaden im dreistelligen Bereich entstanden sein. Das Auto sei danach vermutlich nicht mehr fahrbereit gewesen. Zeugen hätten angegeben, dass ein Treckerfahrer den Wagen samt Fahrer in der Nacht abgeschleppt habe. Sowohl vom Autofahrer als auch vom Treckerfahrer fehlt laut Polizei bislang jede Spur. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04491) 9 33 90 bei der Polizei zu melden.

