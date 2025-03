Stand: 25.03.2025 17:51 Uhr Mehrere Reifen beschädigt: Polizei Bremen warnt vor "Krähenfüßen"

Unbekannte haben in der Überseestadt in Bremen zwischen Freitag und Samstag sogenannte Krähenfüße auf die Fahrbahn gelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind drei Fälle bekannt, bei denen dadurch Reifen kaputt gegangen sind. Demnach lagen die spitzen Metallteile im Bereich der Kommodore-Ziegenbein-Allee und der Überseepromenade. Noch vor Ort fanden Einsatzkräfte weitere Krähenfüße auf der Fahrbahn. Die Polizei warnt vor den Metallgegenständen und ruft dazu auf, besonders aufmerksam zu sein. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0421) 36 21 48 50 zu melden.

