Mehrere Fälle von Internetbetrug im Landkreis Cuxhaven

Bei der Polizei Cuxhaven sind erneut mehrere Fälle von Internet-Betrug angezeigt worden. In einem Fall wollte ein Geschädigter in die Kryptowährung Bitcoin investieren, geriet aber auf eine Betrügerseite und verlor sein Geld. In einem anderen Fall gestattete ein Mann einem angeblichen Versandhaus-Mitarbeiter Zugriff auf seinen Computer, so dass dieser Geld vom Konto des Opfers abbuchen konnte. In einem dritten Fall wurden die persönlichen Zugangsdaten zum Bezahldienst PayPal ausgespäht und für betrügerische Zahlungen genutzt. Insgesamt soll ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein, heißt es. Die Polizei mahnt zu mehr Vorsicht und verweist auf ihre eigenen Informationsseiten.

