Stand: 04.10.2024 19:30 Uhr Mehr als zwei Promille: Kapitän baut Schiffsunfall in Bremen

Ein mutmaßlich betrunkener Kapitän hat am Mittwoch in Bremen ein Schiffsunfall gebaut und hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 53-Jährige beim Auslaufen aus dem Industriehafen mit seinem Seeschiff einen Pfahl im Bereich einer Schleuse gerammt. Dabei wurde das Schiff auf einer Länge von 30 Metern beschädigt - tragende Bauteile und die Außenhaut seien aufgerissen, so die Polizei. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf mehr als 120.000 Euro. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben, so die Polizei. Daraufhin wurde dem 53-Jährigen eine Blutprobe entnommen, die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs. Laut Polizei wird das Schiff nun von Fachleuten untersucht. Ob es in Bremen repariert wird und wann es weiterfahren kann, ist derzeit noch unklar.

