Mehr als zwanzig Verletzte bei Brand in Osterholz-Scharmbeck Stand: 04.02.2024 09:26 Uhr Bei einem Brand am Samstagabend in Osterholz-Scharmbeck sind mehr als zwanzig Menschen verletzt worden - zwei von ihnen lebensgefährlich. Laut Polizei Verden waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Den Angaben zufolge gingen gegen 23 Uhr mehrere Notrufe bei den Polizei- und Feuerwehrleitstellen ein, weil aus dem unteren Bereich des Wohnblocks starker Rauch aufstieg und vor allem in den oberen Stockwerken Menschen in ihren Wohnungen eingeschlossen waren. Die Feuerwehr Osterholz rückte an und rettete Personen teilweise mit der Drehleiter von ihren Balkonen.

Ein Verletzter wird in Spezialklinik geflogen

Laut Polizei ließ es sich trotzdem nicht verhindern, dass 17 Menschen durch Rauchgasvergiftungen leicht und drei weitere schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen schweben zwei Menschen in Lebensgefahr, darunter ein 43-Jähriger, der mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Haus vorerst unbewohnbar

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Gegen Mitternacht sei der Brand gelöscht gewesen, hieß es. Das Haus sei unbewohnbar. 25 Rettungswagen sowie fünf Notärzte kümmerten sich um die Verletzten. Auch Vertreter der Stadt seien am Brandort gewesen, unter anderem um die Bewohnerinnen und Bewohner in anderen Wohnungen unterzubringen. Die Polizei Verden/Osterholz hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer (04791) 30 70 zu melden.

