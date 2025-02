Stand: 18.02.2025 16:15 Uhr Mehr als 450 Verfahren: 48-Jährige aus Nordenham festgenommen

Am Dienstag wurde eine Frau aus Nordenham (Landkreis Wesermarsch) festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Der 48-Jährigen werden nach Angaben der Polizei seit 2023 etliche Straftaten wie Beleidigung, üble Nachrede und Nachstellung vorgeworfen - unter anderem, weil sie Hunderte E-Mails verschickt hat. Die Frau soll auf diese Weise Justiz- und Polizeibehörden, Kommunen, Firmen und Privatpersonen kontaktiert haben, was laut Polizei zu mehr als 450 Verfahren gegen sie führte. Das Amtsgericht Nordenham hatte die Frau daher in den Jahren 2023 und 2024 verurteilt. Laut Polizei führten die Urteile jedoch nicht zu einer Verhaltensänderung der 48-Jährigen, stattdessen soll sie seit Ende des Jahres 2024 einige der betroffenen Personen an ihren Privatanschriften kontaktiert haben. Da die Beamten von einer Wiederholungsgefahr ausgehen, hat das Amtsgericht Nordenham nun Haftbefehl gegen die Frau erlassen.

