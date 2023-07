Stand: 07.07.2023 12:16 Uhr Mehr als 2.000 Teilnehmende zu Feuerwehr-Zeltlager erwartet

In Weyhe im Landkreis Diepholz beginnt an diesem Wochenende wieder eines der größten Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager. Auf dem Zeltplatz neben dem Freibad werden ab Samstag werden fast 1.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen zehn und 18 Jahren erwartet. Dazu kommen fast 500 Betreuerinnen und Betreuer. Auf einer Fläche von rund 16 Hektar stehen dann nicht nur die Zelte der Jugendfeuerwehren: Es gibt auch einen Dorfplatz, Sport- und Wettbewerbsplätze, eine Cafeteria und ein Gästedorf sowie Parkflächen für die Gäste und Dauerparker. Im Rahmen des Zeltlagers sind unter anderem ein Nacht-Orientierungsmarsch und unterschiedliche Wettbewerbe im feuerwehrtechnischen und sportlichen Bereich für die Jugendfeuerwehren geplant. Das Zeltlager in Weyhe läuft bis einschließlich Sonntag, 16. Juli.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.07.2023 | 09:30 Uhr