Stand: 04.04.2022 10:06 Uhr Mehr als 100 Reifen illegal auf Firmengelände entsorgt

Unbekannte haben am Wochenende im Ammerland mehr als 100 Autoreifen illegal entsorgt. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag seien die Reifen auf dem Gelände eines Unternehmens in Wiefelstede abgelegt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit einem großen Fahrzeug wie einem Kipplader unterwegs waren. Hinweise nimmt die Polizei Rastede unter der Telefonnummer (04402) 91 65 20 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.04.2022 | 09:30 Uhr