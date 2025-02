Stand: 25.02.2025 13:55 Uhr Mehr Lehrer für Schulen in den Landkreisen Cuxhaven und Stade

Die Landkreise Cuxhaven und Stade wollen gemeinsam mit dem Kultusministerium etwas gegen den Lehrermangel unternehmen. Dazu wurde eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, teilte das Ministerium mit. Die Landräte aus Stade und Cuxhaven hatten im vergangenen Jahr die landesweit schlechteste Unterrichtsversorgung beklagt. Besonders betroffen vom Lehrermangel seien Grund-, Haupt- und Realschulen, heißt es in einer Pressemitteilung der Landkreise. Demnach wollen sie nun Bewerbern auf offene Stellen gezielt helfen. Etwa bei der Kitaplatzsuche für ihre Kinder, der Arbeitsplatzsuche für ihre Partner, aber auch bei der Wohnungsuche. Dafür sollen Service-Büros für Lehrkräfte in den Kreisverwaltungen eingerichtet werden. Das Kultusministerium will gezielt die Studienseminare in Stade und der Außenstelle in Cuxhaven stärken. Dadurch sollen angehende Lehrkräfte für unterversorgte Landkreise gewonnen werden.

