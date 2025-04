Mehr Handys als der Bürgermeister wiegt: Sammelaktion startet Stand: 23.04.2025 19:05 Uhr In Sulingen (Landkreis Diepholz) ist am Mittwoch eine Sammelaktion für gebrauchte Handys gestartet. Bis Ende Mai will die Stadt so viele Geräte zusammenbekommen, dass sie insgesamt mehr wiegen als der Bürgermeister.

Wie schwer Sulingens Bürgermeister Patrick Bade (Wählergemeinschaft Sulingen) ist, sei allerdings nicht bekannt, sagte Klimaschutzmanagerin Heidrun Nolte. Sie hatte auch die Idee für die Aktion. Das Ziel seien mindestens 1.000 gesammelte Handys. Bei einem Gewicht von 200 bis 400 Gramm pro Gerät, wäre das deutlich mehr als das Gewicht des Bürgermeisters, so die Klimaschutzmanagerin. Bei einer Einwohnerzahl von rund 13.000 Menschen in Sulingen, sei die Zielmarke ihrer Ansicht nach durchaus realistisch.

Videos 4 Min Recycling: Wie funktioniert die Entsorgung von Elektroschrott? Elektromüll darf nicht einfach so in den Hausmüll. Auf dem Recyclinghof Harburg kümmern sich Profis um die richtige Entsorgung. 4 Min

Erlös soll an Affenschutzprogramm gehen

Mit der Aktion will die Stadt darauf aufmerksam machen, dass alte Handys besser recycelt werden sollen. In den Geräten seien seltene und wertvolle Rohstoffe enthalten - wie Gold, Kupfer oder Palladium. Die abgegebenen Handys will die Stadt an ein Unternehmen weitergeben, das die alten Geräte recycelt. Der Erlös soll demnach an ein Affenschutzprogramm der Organisation Pro Wildlife gehen. Interessierte, die ein altes Gerät abgeben wollen, könnten das zum Beispiel im Sulinger Rathaus und in der städtischen Bibliothek. Die Stadt rät, vorher alle privaten Daten vom Gerät zu löschen. SIM-Karten, Speicherkarten - und wenn es geht - Akkus sollten herausgenommen werden, so die Stadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.04.2025 | 15:00 Uhr