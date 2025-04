Stand: 24.04.2025 13:16 Uhr Medizinischer Notfall: Auto fährt in Achim gegen Hauswand

Ein 70-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend in Achim (Landkreis Verden) mehrere Unfälle verursacht. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Er streifte einen entgegenkommenden Wagen, fuhr über eine Verkehrsinsel und kippte dann mit seinem Auto auf die Seite. Passanten richteten das Fahrzeug den Angaben zufolge wieder auf. Der 70-Jährige gab laut Polizei allerdings erneut Gas und fuhr in den Gegenverkehr. Ein weiterer Zeuge griff darauf durch das Seitenfenster in das Lenkrad und lenkte das Auto von der Straße, so die Polizei. Es prallte gegen eine Hauswand, der 70-Jährige wurde den Angaben zufolge dabei leicht verletzt. In welcher medizinischen Notlage sich der Autofahrer befunden hatte, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen.

