Matjestage in Emden beginnen: Tausende Besucher erwartet Stand: 31.05.2024 08:32 Uhr In Emden finden an diesem Wochenende wieder die Matjestage statt. Das Volksfest geht auf eine 450 Jahre alte Tradition der Heringsfischerei zurück. Die Veranstalter rechnen mit 180.000 Besucherinnen und Besuchern.

Das Volksfest wird heute Vormittag von Emdens Oberbürgermeister mit einem Ritual eröffnet. Tim Kruithoff (parteilos) wird dann einen Matjes gemäß der Heringsordnung von 1596 probieren, teilte die Emder Touristik mit. Wenn der Fisch ihm schmeckt, wird eine Schiffsglocke geläutet. Dutzende Traditionsschiffe aus dem In- und Ausland, die im Binnenhafen festmachen, antworten dann mit ihren Signalen und eröffnen so das Fest.

Hering bei Matjestagen wurde vorgekostet

Laut den Veranstaltern ist das Interesse an dem Fest stetig gewachsen. Als Unterhaltungsprogramm werden demnach an diesem Wochenende rund 40 Shantychöre aus Norddeutschland und den Niederlanden auftreten. Am Samstag findet zudem der Matjeslauf statt. Der Matjes, der bei dem Volksfest angeboten wird, wurde zuvor bei einem Testessen mit 50 Probeessern ausgewählt. "Der Fang kommt aus norwegischen Gewässern", sagte der Sprecher des Arbeitskreises Emder Matjestage, Frank Nowak. In Emden wurde er dann bei der Verarbeitung veredelt.

